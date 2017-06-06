B-52 засекли над Балтикой.

Бомбардировщик BBC США был перехвачен над Балтикой российским Су-27.

"6 июня около 10.00 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена летящая вдоль государственной границы РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных средств ПВО Балтийского флота", - цитирует ТАСС сообщение Минобороны РФ.

После того как американский бомбардировщик B-52 удалился от государственной границы, экипаж Су-27 вернулся на аэродром базирования, передает "Уралинформбюро".