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Погибший в Югре пилот гидросамолета был пьянСегодня в 08:59

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И не имел профессиональной подготовки.

Пилот, погибший при крушении гидросамолета Че-26 в Югре, был пьян. К такому выводу пришли специалисты Межгосударственного авиационного комитета, передает "Уралинформбюро".

Как говорится на сайте МАК, основная причина катастрофы - "невыдерживание профиля набора высоты после взлета с воды с максимально допустимым весом". Кроме того, падению Че-26 поспособствовало выполнение взлета без закрылков, отсутствие профессиональной подготовки пилота и неиспользование взлетного режима двигателей. Также в ходе расследования выяснилось, что в машину залили автомобильный бензин, не соответствующий требованиям двигателя.

Че-26 разбился 19 июня 2016 года в 30 километрах от Ханты-Мансийска, около озера Баклановского. При взлете с воды судно, набрав высоту, задело деревья, упало и загорелось. Пилот погиб на месте, а двух пассажиров госпитализировали в окружную больницу с травмами. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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