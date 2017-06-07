Обсудить мошенничество в сфере ОСАГО.

8 июня 2017 года в Екатеринбург съедутся начальники управлений МВД, прокуратур и следственных отделов со всего УрФО. Они примут участие в закрытом совещании, главной темой которого станет мошенничество в сфере ОСАГО.

Мероприятие пройдет в управлении Генпрокуратуры по УрФО, рассказала "Уралинформбюро" старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. В совещании также примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, уральский полпред президента Игорь Холманских, глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс и директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Игорь Жук.

Следует отметить, что проблема поддельных полисов ОСАГО остро стоит в Свердловской области. По оценкам экспертов, в 2016 году на долю фальшивок приходилось от 2 до 7% рынка.