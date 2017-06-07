×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Яблоко" не нашло желающих выдвинуть РойзманаСегодня в 15:05

  • Текст

Партийцы отложили конференцию.

Свердловское региональное отделение "Яблока" столкнулось с трудностями при выдвижении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборы губернатора. Запланированную на 17 июня партийную конференцию пришлось отложить из-за недобора делегатов.

Для проведения такого мероприятия нужно по меньшей мере 14 представителей, однако партийцы разъехались в отпуска. Как сообщили "Уралинформбюро" источники, близкие к партии, функционеры "Яблока" намерены собрать конференцию 1 июля 2017 года.

Стоит напомнить, что кандидатов партии должны выдвинуть до 21 июля включительно, а подписи депутатов для преодоления муниципального фильтра нужно предоставить в облизбирком до вечера 24 июля.

Помимо Ройзмана, о желании идти на выборы уже заявили врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия") и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, который пока не назвал партию, от которой намерен баллотироваться.

Ожидается, что в скором времени свои притязания на губернаторский пост обозначат депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин (СР), руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева, управляющий директор ПАО "Плюс Банк" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат Госдумы России Данил Шилков (ЛДПР).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Фасад футбольного бунта

Фасад футбольного бунта

На улицах Екатеринбурга.

Слияние под знаком Ельцина

Слияние под знаком Ельцина

В УрФУ привыкли ко всему.

Средний Урал в китайском пазле

Средний Урал в китайском пазле

А кто говорил "плохая выставка"?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×