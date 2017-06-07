Партийцы отложили конференцию.

Свердловское региональное отделение "Яблока" столкнулось с трудностями при выдвижении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборы губернатора. Запланированную на 17 июня партийную конференцию пришлось отложить из-за недобора делегатов.

Для проведения такого мероприятия нужно по меньшей мере 14 представителей, однако партийцы разъехались в отпуска. Как сообщили "Уралинформбюро" источники, близкие к партии, функционеры "Яблока" намерены собрать конференцию 1 июля 2017 года.

Стоит напомнить, что кандидатов партии должны выдвинуть до 21 июля включительно, а подписи депутатов для преодоления муниципального фильтра нужно предоставить в облизбирком до вечера 24 июля.

Помимо Ройзмана, о желании идти на выборы уже заявили врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия") и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, который пока не назвал партию, от которой намерен баллотироваться.

Ожидается, что в скором времени свои притязания на губернаторский пост обозначат депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин (СР), руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева, управляющий директор ПАО "Плюс Банк" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат Госдумы России Данил Шилков (ЛДПР).