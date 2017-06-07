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Гейм аут: Марат Сафин ушел из ГосдумыСегодня в 15:29

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Не вынес нагрузки.

Госдума РФ досрочно прекратила депутатские полномочия бывшего профессионального теннисиста Марата Сафина. Решение было принято на заседании 7 июня, передает "Уралинформбюро".

Некогда первая ракетка мира сам ранее отказался от мандата. По его словам, жесткий график работы Госдумы не позволяет заниматься общественной деятельностью в сфере спорта.

По информации ТАСС, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил Сафину стать его советником по вопросам спорта. Теперь уже экс-депутат принял это предложение.

Марат Сафин завершил спортивную карьеру в 2009 году. В Госдуму впервые прошел в 2011-м (по спискам "Единой России"), в 2016 году повторно получил мандат.

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