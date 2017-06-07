Путин подписал закон об уголовном наказании создателей "групп смерти"Сегодня в 18:28
- Текст
Им грозит до 8 лет колонии.
Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, ужесточающий наказание за склонение детей к самоубийству. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".
За склонение, призывы или содействие совершению суицида, а также распространение информации о способах самоубийства теперь грозит уголовная ответственность - вплоть до 6 лет лишения свободы.
Вовлекающие юных россиян в опасные для их жизни противоправные действия могут оказаться в тюрьме на срок до 3 лет.
Доведение до самоубийства или покушения на него путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения теперь относится к категории тяжких преступлении и карается лишением свободы на срок до 6 лет. До 8 лет колонии светит совершившим подобное в отношении несовершеннолетнего, беспомощного лица или беременной женщины.
Стоит отметить, что данный законопроект на волне сообщений о массовых вступлениях школьников в "группы смерти" предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Ранее документ одобрили в Госдуме и СовФеде.
Ранее по теме:
За создание "групп смерти" будут сажать на 6 лет
Создателей "групп смерти" отправят за решетку
Для организаторов "групп смерти" придумали уголовную статью
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:47
Росавиация грозится ликвидировать все чартерные рейсы
Слишком много задержек.Сегодня в 19:35
Искусственный разум предскажет дату смерти
С одного "взгляда".Сегодня в 19:33
В тюменском заповеднике бывшие одноклассники расстреляли из АК-74 косулю
И схлопотали "уголовку".Сегодня в 19:32
Из-за технической ошибки югорские школьники не смогли сдать госэкзамен
Придется пересдаватьСегодня в 19:23
"АвтоВАЗ" запустил производство битопливной Lada Vesta
Можно заправлять и газом, и бензином.Сегодня в 19:21
Дубровский поручил "передвинуть" новый завод
На альтернативную площадку.Сегодня в 19:19
Кудрин предложил уволить треть чиновников
В рамках реформы госуправления.Сегодня в 19:18
Россияне не желают карабкаться по карьерной лестнице
А быть богатыми – хотят.Сегодня в 19:16
Доходы свердловского бюджета выросли на 11,5%
Или 10,5 миллиардов рублей.Сегодня в 19:14
На югорском месторождении инженера убило стрелой крана
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 19:05
Тюменская "дочка" УГМК выпрашивает у властей миллионные скидки
По налогам.Сегодня в 19:00
Гимном России станет "Боже, Царя храни!"
Если Госдума согласится с ЛДПР.Сегодня в 18:43
В Екатеринбурге рабочие положили асфальт вокруг припаркованного авто
Во след пню.Сегодня в 18:40
Куйвашева выберут по стандарту
Президентского избрания.Сегодня в 18:28
Путин подписал закон об уголовном наказании создателей "групп смерти"
Им грозит до 8 лет колонии.
Главные новости
- Сегодня в 17:49Пятилетка на низком старте
- Сегодня в 16:38На главу Богдановича завели уголовное дело
- Сегодня в 15:22Уволенный за пьянку Дудко 15 лет точил зуб на Тимониченко
- Сегодня в 15:05"Яблоко" не нашло желающих выдвинуть Ройзмана
- Сегодня в 14:50Екатеринбурженка умерла от клещевого энцефалита
Аналитика
Куйвашева выберут по стандарту
Президентского избрания.
Пятилетка на низком старте
Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?
Фасад футбольного бунта
На улицах Екатеринбурга.