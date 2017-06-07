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Путин подписал закон об уголовном наказании создателей "групп смерти"Сегодня в 18:28

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Им грозит до 8 лет колонии.

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, ужесточающий наказание за склонение детей к самоубийству. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

За склонение, призывы или содействие совершению суицида, а также распространение информации о способах самоубийства теперь грозит уголовная ответственность - вплоть до 6 лет лишения свободы.

Вовлекающие юных россиян в опасные для их жизни противоправные действия могут оказаться в тюрьме на срок до 3 лет.

Доведение до самоубийства или покушения на него путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения теперь относится к категории тяжких преступлении и карается лишением свободы на срок до 6 лет. До 8 лет колонии светит совершившим подобное в отношении несовершеннолетнего, беспомощного лица или беременной женщины.

Стоит отметить, что данный законопроект на волне сообщений о массовых вступлениях школьников в "группы смерти" предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Ранее документ одобрили в Госдуме и СовФеде.

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