В рамках реформы госуправления.

Центр стратегических разработок предложил Владимиру Путину реформу госуправления, согласно которой под сокращение должен попасть каждый третий чиновник в стране. К 2024 года их число должно сократиться с нынешних 148,3 на 10 тысяч населения до 103,6, сообщает "Коммерсант".

Глава центра Алексей Кудрин также считает необходимым на треть снизить расходы на госаппарат и в 10 раз увеличить число компьютерных процессов в госуправлении. Тогда его стоимость на одного гражданина страны уменьшится с 2 844 до 1 990 рублей в год.

Программу уже начали обсуждать в администрации президента, передает "Уралинформбюро".