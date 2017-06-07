Кудрин предложил уволить треть чиновниковСегодня в 19:19
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В рамках реформы госуправления.
Центр стратегических разработок предложил Владимиру Путину реформу госуправления, согласно которой под сокращение должен попасть каждый третий чиновник в стране. К 2024 года их число должно сократиться с нынешних 148,3 на 10 тысяч населения до 103,6, сообщает "Коммерсант".
Глава центра Алексей Кудрин также считает необходимым на треть снизить расходы на госаппарат и в 10 раз увеличить число компьютерных процессов в госуправлении. Тогда его стоимость на одного гражданина страны уменьшится с 2 844 до 1 990 рублей в год.
Программу уже начали обсуждать в администрации президента, передает "Уралинформбюро".
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