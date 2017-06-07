×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Кудрин предложил уволить треть чиновниковСегодня в 19:19

  • Текст

В рамках реформы госуправления.

Центр стратегических разработок предложил Владимиру Путину реформу госуправления, согласно которой под сокращение должен попасть каждый третий чиновник в стране. К 2024 года их число должно сократиться с нынешних 148,3 на 10 тысяч населения до 103,6, сообщает "Коммерсант".

Глава центра Алексей Кудрин также считает необходимым на треть снизить расходы на госаппарат и в 10 раз увеличить число компьютерных процессов в госуправлении. Тогда его стоимость на одного гражданина страны уменьшится с 2 844 до 1 990 рублей в год.

Программу уже начали обсуждать в администрации президента, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Фасад футбольного бунта

Фасад футбольного бунта

На улицах Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×