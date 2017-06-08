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Екатеринбургским депутатам пригрозили "лишением свободы" из-за прогуловСегодня в 11:42

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С заседаний хотели выпускать "под расписку".

Екатеринбургская гордума разработает поправки в регламент, предусматривающие наказание для депутатов за прогулы заседаний.

Тему на комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью поднял вице-спикер Виктор Тестов. Как пояснил "Уралинформбюро" депутат Олег Хабибуллин, инициатива поступила на фоне полугодовых прогулов, к примеру, бизнесменов Евгения Боровика и Алексея Бородина, а также директора ЦПКиО Романа Шадрина.

Однако методы, которыми Тестов хотел добиться повышения дисциплины, сочли драконовскими. "Например, если депутат захочет выйти с заседания в туалет или покурить, есть у нас и такие, то остальные депутаты должны проголосовать: отпускать его или нет. Комичная и нелепая ситуация", - пояснил Хабибуллин.

Самым действенным способом признали удар по карману: прогульщиков будут лишать части компенсации расходов на депутатскую деятельность, которая на сегодняшний день составляет 50 тысяч рублей (порядка 21 миллиона в год на всех депутатов). "Будем честны, к этой сумме все относятся как к зарплате - все ходят и ее получают. Я, к слову, предложил вообще отказаться от этой выплаты", - отметил Хабибуллин. Конкретный размер штрафов депутаты будут обсуждать на следующих заседаниях.

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