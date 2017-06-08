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Критикующий главу Югры депутат Госдумы пошел на повышениеСегодня в 13:47

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И сменил направление работы.

Депутат Госдумы России от ХМАО-Югры и ЯНАО Владимир Сысоев назначен первым заместителем председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Ранее он входил в состав комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Решение принято 7 июня на пленарном заседании нижней палаты парламента. За его кандидатуру проголосовали 406 депутатов, пояснили "Уралинформбюро" в Госдуме.

Владимир Сысоев - член ЛДПР, с 2017 года входит в высший совет партии. За время своей политической деятельности депутат неоднократно отмечался критикой работы губернатора Югры Натальи Комаровой.

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