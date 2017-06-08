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Депутаты Прикамья запустили кампанию по выборам губернатораСегодня в 16:31

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Впервые за 17 лет.

Депутаты Законодательного Собрания Пермского края 8 июня единогласно проголосовали за принятие постановления о назначении даты выборов губернатора. Они пройдут в единый день голосования - 10 сентября 2017 года, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе парламента.

Председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Александр Бойченко назвал это событие историческим: "Мы утверждаем дату проведения первых за последние 17 лет выборов губернатора региона".

Главная политическая битва ожидается между двумя основными кандидатами: врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым и лидером общественно-политического движения "Выбор" Константином Окуневым, который стал консолидированным кандидатом от региональной демократической коалиции.

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