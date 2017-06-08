"Карусели" на выборах в России доведут до тюрьмыСегодня в 19:31
- Текст
УК РФ дополнят новой статьей.
В Госдуму РФ внесен законопроект, ужесточающий наказание за организацию "каруселей" на выборах и вбросы избирательных бюллетеней.
В УК РФ планируется включить новую статью 142 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме". Авторы инициативы - депутаты Павел Крашенинников и Виктор Пинский, а также член Совета Федерации Андрей Клишас.
Выдача избирательного бюллетеня гражданину, который решил проголосовать за другого человека или просто несколько раз, будет караться штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо 4 годами принудительных работ или лишением свободы на тот же срок.
За неоднократное нарушение закона грозит от 200 до 500 тысяч рублей штрафа (срок заключения тот же). А непосредственно организаторы "каруселей" в случае принятия закона рискуют сесть на 5 лет.
Эксперты и политики разделились во мнениях о целесообразности такого кардинального ужесточения выборного законодательства. Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Данил Шилков выступил не только за драконовские меры, но и за дальнейшее повышение технологической защиты выборов.
"Мы, конечно, поддерживаем. Мы за то, чтобы выборы были более прозрачными и за применение электронных систем, как это делают во многих странах. К примеру, там, где были установлены КОИБы (комплекс обработки избирательных бюллетеней - прим. ред.), у нас на некоторых участках в 2 раза больше голосов. Мы это все поддерживаем - выступаем за отмену открепительных опять же", - отметил в беседе с "Уралинформбюро" парламентарий.
Вместе с тем представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров убежден, что к окончательному очищению выборного процесса уголовное преследование не приведет - в прошлое уйдут лишь "грязные" политтехнологии из 90-х, а пионеры фальсификаций всегда будут на шаг впереди законодателей. "Закон всегда спешит за теми, кто пытается его обойти. но те, кто пытается его обойти, всегда будут впереди. И сейчас уже есть технологии и способы. Их можно выдумывать все новые и новые", - пояснил аналитик.
Ранее по теме:
Куйвашева выберут по стандарту
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 21:14
ЛДПР назвала своего кандидата на пост губернатора Свердловской области
На съезде в Москве.Сегодня в 20:02
В Новочеркасске 50 человек отравились шаурмой
Как скоро подобного ждать в Екатеринбурге?Сегодня в 19:47
На дороги Среднего Урала потратят более 17 миллиардов рублей
Позволил пополнившийся бюджет.Сегодня в 19:40
Свердловскую программу приватизации перекроили под ЭКСПО-2025
Создается заявочный комитет выставки.Сегодня в 19:35
Новый екатеринбургский зоопарк будет в 14 раз больше
Старого.Сегодня в 19:34
Свердловские муниципалитеты получат на развитие 9 миллиардов
Из "поправившегося" бюджета.Сегодня в 19:31
"Карусели" на выборах в России доведут до тюрьмы
УК РФ дополнят новой статьей.Сегодня в 19:22
Страховщики грозятся бросить ОСАГО
Бизнес стал убыточным из-за мошенников.Сегодня в 19:09
Октябрьскую администрацию Екатеринбурга передвинут к реке
Набережную преобразят в питерском стиле.Сегодня в 19:02
Повременной тариф в Екатеринбурге начнут обкатывать с трамваев
И троллейбусов.Сегодня в 18:51
В зоне отчуждения Чернобыля открылся хостел
На 100 человек.Сегодня в 18:48
Свердловское правительство одобрило "финишную прямую" ЕКАД
Проект будет готов к концу месяца.Сегодня в 18:26
Строителей "Екатеринбург-Арены" проверяют на связи с террористами
Как и жителей окрестных домов.Сегодня в 18:15
В Тюмени овчарка набросилась на педиатра
Пришедшего к больному ребенку.Сегодня в 18:11
Екатеринбург вошел в десятку популярных у иностранцев городов
Наряду с Москвой и Сочи.
Главные новости
- Сегодня в 21:14ЛДПР назвала своего кандидата на пост губернатора Свердловской области
- Сегодня в 19:22Страховщики грозятся бросить ОСАГО
- Сегодня в 17:12Фан-зона Екатеринбурга рискует стать "пьян-зоной"
- Сегодня в 16:46В Полевском банда экс-силовиков и чиновников отбирала квартиры
- Сегодня в 15:54Плохая экология поможет Киселеву побороться за кресло губернатора
Аналитика
Страховщики грозятся бросить ОСАГО
Бизнес стал убыточным из-за мошенников.
Куйвашева выберут по стандарту
Президентского избрания.
Пятилетка на низком старте
Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?