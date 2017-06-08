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"Карусели" на выборах в России доведут до тюрьмыСегодня в 19:31

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УК РФ дополнят новой статьей.

В Госдуму РФ внесен законопроект, ужесточающий наказание за организацию "каруселей" на выборах и вбросы избирательных бюллетеней.

В УК РФ планируется включить новую статью 142 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме". Авторы инициативы - депутаты Павел Крашенинников и Виктор Пинский, а также член Совета Федерации Андрей Клишас.

Выдача избирательного бюллетеня гражданину, который решил проголосовать за другого человека или просто несколько раз, будет караться штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо 4 годами принудительных работ или лишением свободы на тот же срок.

За неоднократное нарушение закона грозит от 200 до 500 тысяч рублей штрафа (срок заключения тот же). А непосредственно организаторы "каруселей" в случае принятия закона рискуют сесть на 5 лет.

Эксперты и политики разделились во мнениях о целесообразности такого кардинального ужесточения выборного законодательства. Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Данил Шилков выступил не только за драконовские меры, но и за дальнейшее повышение технологической защиты выборов.

"Мы, конечно, поддерживаем. Мы за то, чтобы выборы были более прозрачными и за применение электронных систем, как это делают во многих странах. К примеру, там, где были установлены КОИБы (комплекс обработки избирательных бюллетеней - прим. ред.), у нас на некоторых участках в 2 раза больше голосов. Мы это все поддерживаем - выступаем за отмену открепительных опять же", - отметил в беседе с "Уралинформбюро" парламентарий.

Вместе с тем представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров убежден, что к окончательному очищению выборного процесса уголовное преследование не приведет - в прошлое уйдут лишь "грязные" политтехнологии из 90-х, а пионеры фальсификаций всегда будут на шаг впереди законодателей. "Закон всегда спешит за теми, кто пытается его обойти. но те, кто пытается его обойти, всегда будут впереди. И сейчас уже есть технологии и способы. Их можно выдумывать все новые и новые", - пояснил аналитик.

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