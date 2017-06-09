×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пять причин: введение визового режима с РФ невыгодно УкраинеСегодня в 14:13

  • Текст

И денег нет, и Донбасс жалко.

Визовый режим между Россией и Украиной нецелесообразен. Доказать это попыталась представитель президента Незалежной в Верховной Раде Ирина Луценко, передает "Уралинформбюро".

Она уверена, что в стране есть "много вызовов и нужд", на которые лучше потратить 1,5-2 миллиарда гривен (75 миллионов долларов), необходимых для введения виз. В случае ужесточения пограничного контроля, деньги потребуются, например, на создание разных консульств и учреждений.

При этом организация нового пограничного контроля в Донбассе оттянет границу внутрь Незалежной. Кроме того, введение виз косвенно станет признанием Киевом вхождения Крыма в состав РФ, считает представитель Блока Порошенко. А ограничение передвижения населения приграничных районов лишит многих украинцев работы в России - на родине вакансий для них попросту нет.

Стоит отметить, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Киев введет визовый режим с Россией, Москва ответит зеркальной реакцией.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Бизнес стал убыточным из-за мошенников.

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×