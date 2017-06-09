И денег нет, и Донбасс жалко.

Визовый режим между Россией и Украиной нецелесообразен. Доказать это попыталась представитель президента Незалежной в Верховной Раде Ирина Луценко, передает "Уралинформбюро".

Она уверена, что в стране есть "много вызовов и нужд", на которые лучше потратить 1,5-2 миллиарда гривен (75 миллионов долларов), необходимых для введения виз. В случае ужесточения пограничного контроля, деньги потребуются, например, на создание разных консульств и учреждений.

При этом организация нового пограничного контроля в Донбассе оттянет границу внутрь Незалежной. Кроме того, введение виз косвенно станет признанием Киевом вхождения Крыма в состав РФ, считает представитель Блока Порошенко. А ограничение передвижения населения приграничных районов лишит многих украинцев работы в России - на родине вакансий для них попросту нет.

Стоит отметить, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Киев введет визовый режим с Россией, Москва ответит зеркальной реакцией.