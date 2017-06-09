И в Центральной Азии.

Запрещенная в России группировка "Исламское государство" готовит теракты в южных районах России и в Центральной Азии. Об этом на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящем в Астане, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев — это показало расследование теракта у нас в России, в Петербурге", — цитируют российского лидера федеральные СМИ.

Владимир Путин призвал коллег укреплять координацию спецслужб государств ШОС и совместно противостоять терроризму, передает "Уралинформбюро".



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