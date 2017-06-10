Куйвашев пошел на второй кругСегодня в 16:30
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Депутаты поддержали.
Свердловское региональное отделение "Единой России" подвело итоги внутрипартийного голосования по выдвижению кандидата на выборы главы региона. Ожидаемо им стал врио губернатора Евгений Куйвашев. Окончательгый вердикт был озвучен 10 июня на партийной конференции, которая прошла в ЦК "Урал".
Куйвашев поблагодарил партийцев за оказанное доверие и обещал оправдать ожидания как однопартийцев, так и всех граждан Свердловской области, чьи наказы были учтены в программной статье кандидата "Пятилетка развития", передает журналист "Уралинформбюро". Его технический оппонент в рамках праймериз - лидер свердловских "медведей" Виктор Шептий - высоко оценил работу, проделанную действующим главой региона в ходе объезда территорий области.
"Практически на всех встречах поднимался вопрос о проблемах оказания медицинской помощи. В итоге эта тема нашла отражение в виде программы по обеспечению жильем молодых врачей, которая начнет функционировать с 2018 года. По поручению врио губернатора проработкой этой программы занимается вице-губернатор Павел Креков", - отмечает политик.
Руководитель регионального исполкома ЕР Александр Косинцев рассказывал, что за время объезда Куйвашевым территорий, кандидату было задано 225 вопросов. "Помимо этого люди направляли свои наказы в письменном виде, и беглый подсчет говорит нам о том, что еще более 300 пожеланий было получено таким образом – это не считая повторяющиеся. Все наказы направлены в департамент по работе с органами местного самоуправления и в управление по работе с обращениями граждан. Поэтому на все вопросы каждому человеку будет направлен обстоятельный ответ", - резюмировал Косинцев.
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