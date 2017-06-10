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Свердловские "пенсионеры" шлют на губернаторские выборы шефаСегодня в 13:33

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Дмитрия Сергина.

Свердловское региональное отделение "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" выдвинуло своего лидера - депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Сергина - на выборы губернатора региона. Решение было принято 10 июня на партийной конференции.

Следует отметить, что сегодня аналогичные конференции проводят и другие партии: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Зеленые", а 11 июня своего кандидата выдвинет "Справедливая Россия", передает "Уралинформбюро".

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