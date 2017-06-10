"Зеленые" повздорили из-за КиселеваСегодня в 15:57
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Потянет ли губернаторскую ношу?
Функционеры парии "Зеленые" не сумели договориться о том, кто пойдет на выборы главы региона. Кандидатура депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева не получила поддержки большинства на регсъезде.
По словам источника агентства в парти, половина делегатов поддержала выдвижение Киселева на пост губернатора. Однако ввиду отсутствия поддержки большинства вопрос решили отложить. Дата заседания пока не назначена.
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