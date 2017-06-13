Как минимум.

12 июня для Избирательной комиссии Свердловской области стал рабочим днем. В День России кандидатами в губернаторы региона были зарегистрированы Евгений Куйвашев, выдвинутый на этот пост "Единой Россией", и коммунист Алексей Парфенов.

Впрочем, двери избиркома были открыты и в воскресенье. 11 июня свои документы сдали Дмитрий Сергин (РППСС) и Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия").

Как заявил Евгений Куйвашев, он планирует уйти в предвыборный отпуск, но лишь после проведения выставки "ИННОПРОМ-2017", которую, по предварительной информации, может впервые посетить президент Владимир Путин. Также в планах врио губернатора Свердловской области поездка в Париж для представления заявки Екатеринбурга на проведение выставки ЭКСПО-2025, сообщает "Уралинформбюро".

Выборы главы региона намечены на 10 сентября. По нынешнему Уставу Свердловской области губернатор возглавляет правительство. Весьма сложно представить, что Евгений Куйвашев уйдет в двухмесячный предвыборный отпуск сразу после "ИННОПРОМа", который закроется 13 июля.