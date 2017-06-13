Опасаясь не того, чего следует.

США следует выстраивать равноправные отношения с РФ вместо многомиллиардных трат на оборону. Об этом в рамках документального фильма российский президент Владимир Путин рассказал режиссеру Оливеру Стоуну.

"Мы в прошлом году (в 2015 - прим.ред.) в долларовом эквиваленте на оборонные нужды направили 40 миллиардов долларов. А США - 460 миллиардов с лишним. Больше чем в 10 раз. А в 2016 году по проектировкам - это больше 600 миллиардов долларов. Это, конечно, запредельные величины. Это больше, чем тратят все страны мира вместе взятые на эти цели", - отметил глава РФ.

Однако, по словам Путина, остерегаться следует не ядерных арсеналов, а самосознания россиян:"Этот народ не может существовать вне своего суверенитета, своей государственности, и это понимание, а не угроза ответного ядерного удара должно настроить всех наших западных партнеров на выстраивание долгосрочных равноправных отношений с Россией".

Владимир Путин дал серию интервью Оливеру Стоуну в рамках подготовки документального фильма о президенте России. Его премьера состоялась на телеканале Showtime 13 июня 4.00 по московскому времени. Всего в эфир выйдут четыре двухчасовых серии, передает "Уралинформбюро".