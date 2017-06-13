Из страха за детей.

Владимир Путин ответил отказом на первое предложение Бориса Ельцина занять пост премьер-министра и в дальнейшем баллотироваться в президенты.

В интервью режиссеру Оливеру Стоуну, ставшего основой четырехсерийного документального фильма, глава государства признался, что в то время думал только об одном - безопасности своих дочерей. "Представьте себе, что меня освободили бы от занимаемой должности, – охраны нет, ничего нет, и чего делать, как жить, как обеспечить безопасность семье?" - поделился он.

Сложно было и взять на себя ответственность за все, происходящее в такой огромной стране: "Он [Ельцин - прим.ред.] пригласил меня в свой кабинет, сказал, что хочет назначить премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять мою всю жизнь, и я не уверен, что я к этому готов".

Отдавая должное предшественнику на посту главы государства, Владимир Путин отметил, что Борис Ельцин, несмотря на некоторые проблемы с алкоголем, имел свои сильные стороны. "Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности. Он был в состоянии эту личную ответственность брать на себя", - подчеркнул президент.

Между тем глава России не считает себя вправе "давать какие-то серьезные оценки ни деятельности Горбачева, ни личности Ельцина", передает "Уралинформбюро".

Развеял Владимир Путин и миф о том, что Дмитрий Медведев в период своего президентства (2008-2012 годы - прим.ред.) был "марионеткой" главы правительства.

"Я работал много [на посту председателя кабинета министров - прим.ред.] и в целом весьма успешно, но президентом России был другой человек. И я знаю, как у нас в стране, как за рубежом это время оценивали. Должен вам сказать, что президент Медведев полностью и самостоятельно исполнял все свои обязанности. Президентом в стране может быть только один человек. Тот, кто избран народом", - подчеркнул Путин.

На вопрос Оливера Стоуна, почему западные СМИ называют российского президента царем, глава государства ответил, что "им, видимо, нравится, поэтому они об этом говорят. Не могут избавиться от этих старых стереотипов".

При этом сам Владимир Путин в целом сравнивает процесс работы президента и принятие решений с деятельностью людей творческих профессий.