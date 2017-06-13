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Куйвашев открыл счет в битве за подписиСегодня в 13:11

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Муниципальных депутатов.

Кандидат от "Единой России" на выборах губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев получил поддержку депутата гордумы Екатеринбурга Николая Косарева. Как пояснили источники "Уралинфорбюро" в областном правительстве, ректор Уральского горного университета первым отдал свою подпись врио губернатора для преодоления муниципального фильтра.

Николай Косарев за время работы в ректорском кресле неоднократно попадал под прицел СМИ. К примеру, при нем в УГГУ разгорелся скандал, связанный с распространением экстремистских лозунгов. Вызвала вопросы прокуратуры и финансовая деятельность ВУЗа. Также от Косарева требовали извинений женщины-педагоги, которым он порекомендовал искать достатка в выгодном замужестве. Возникли вопросы и к декларации о ректорских доходах. Это и многое другое ведет к его отставке с должности главы университета в 2017 году, полагают источники издания.

Следует отметить, что Николай Косарев традиционно занимал позицию близкую к мэрии Екатеринбурга. Его причисляли к блоку Владимира Тунгусова, когда тот был вице-мэром мегаполиса.

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала Евгения Куйвашева 12 июня. Кроме того в качестве кандидатов зарегистрированы депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"), депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин (СР), управляющий директор ПАО "Плюс Банк" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат Госдумы России Игорь Торощин (ЛДПР). Теперь претендентам на губернаторское кресло необходимо собрать в свою поддержку подписи не менее 126 депутатов муниципальных дум.

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