Запутавшись в понятиях.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области и первый секретарь регионального обкома КПРФ Александр Ивачев обвинил минздрав региона в нарушении закона. По его мнению, ведомство "не видит необходимости" в 20-минутном регламенте прибытия бригад "неотложки" на вызов. При том, что подобное требование в федеральном законе присутствует.

"На днях я выяснил, что скорая помощь теперь не обязательно должна быть скорой. Есть у нас такой документ с длинным названием "Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области". Там указаны основные нормативы деятельности медицинской отрасли. Начиная с количества коек на душу населения, заканчивая временем реакции "скорой" на вызов. До 2016 года включительно этот параметр присутствовал в перечне гарантий. А вот с 2017 года это требование было удалено", – пишет Ивачев на своей странице в Facebook.

Такой вывод депутат сделал, получив официальный ответ министерства на свой запрос. "Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи …. не содержат критериев 20-минутной доступности скорой медицинской помощи по времени прибытия выездной бригады (ранее данный критерий присутствовал)", - говорится в документе.

Однако, как уточнили "Уралинформбюро" в Минздраве, молодой лидер свердловских коммунистов перепутал термины "норматив" и "критерий оценки". "Никто не отменял норматив прибытия бригады за 20 минут. Но этот критерий даже в федеральном законе обладает несколькими условиями: если позволяет транспортная доступность, климатические условия... Но как критерий в оценке работы скорой это не учитывается. Норматив и критерий оценки – разные понятия", – сообщил агентству пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.