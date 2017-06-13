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США подготовились к ужесточению санкций против РоссииСегодня в 16:11

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Вкупе с Ираном.

Сенаторы США согласовали ужесточение санкций в отношении России. Ограничительные меры привязали к поправкам к законопроекту о новых санкциях против Ирана. Документ может быть принят уже на этой неделе, пишет Reuters.

Ограничительные меры призваны "наказать" Россию за предполагаемое вмешательство в выборы президента США в 2016 году, аннексию Крыма и поддержку правительства Сирии. Их планируют распространить на российскую горнодобывающую и металлургическую промышленность, судоходство и РЖД. Также они коснутся россиян, которые якобы виновны в нарушении прав человека.

Под "удар" сенаторов попал и Белый дом, которому, как и раньше, заблокирована возможность корректировать санкции без ведома конгресса, передает "Уралинформбюро".

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