По подготовке к выборам.

Пермское краевое отделение "Единой России" 13 июня выдвинуло на выборы главы Прикамья врио губернатора Максима Решетникова. Ожидается, что уже 14 июня политик подаст документы в краевую избирательную комиссию.

В рамках предварительного внутрипартийного голосования по выдвижению кандидата на выборы, Решетников встретился с активом всех местных отделений партии. Секретарь реготделения "Единой России" Николай Демкин отметил, что это позволило кандидату разработать предвыборную программу с учетом мнения территорий региона.

"Максима Решетникова назначил на должность президент России Владимир Путин. По итогам встреч с людьми и проработки вопросов тех или иных территорий создана предвыборная программа "Единой России". Уверен, что Максим Решетников сможет реализовать пункты программы, и в будущем она станет рабочей программой развития Пермского края", - отметил функционер.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе крайизбиркома, на сегодняшний день документы в комиссию поступили лишь от кандидата КПРФ - Ирины Филатовой. Подала она их в день партийной конференции - 10 июня. На данный момент в комиссию не поступало уведомлений о партийных конференциях по выдвижению кандидатов ни от ЛДПР, ни от "Справедливой России".

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