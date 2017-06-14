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Член избиркома Прикамья лишился работы из-за выборов губернатораСегодня в 14:08

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На время избирательной кампании.

Избирательная комиссия Пермского края 14 июня зарегистрировала третьего кандидата на выборы губернатора Прикамья. Им стал председатель регионального отделения "Патриотов России" Андрей Степанов.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе крайизбиркома, Степанов входит в состав избирательной комиссии, и на время своей выборной кампании лишается полномочий. "В соответствии с пунктом 7 статьи 29 67-ФЗ его полномочия приостановлены в связи с тем, что он выдвинулся", - пояснила собеседник издания.

Также сегодня утром в комиссию подал документы и врио губернатора Пермского края Максим Решетников, которого накануне поддержала "Единая Россия". А 10 июня регистрацию прошла Ирина Филатова (КПРФ).

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