По мнению главы ЦИК.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова крайне низко оценила шансы оппозиционера Алексея Навального зарегистрироваться на выборах президента страны.

"Он себя позиционирует определенным образом, а я его в этой позиции не вижу. Я боюсь быть некорректной. Хотя я понимаю - и он это понимает, - что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости", - заметила в эфире телеканала "Дождь" Памфилова.

При этом она не исключила, что ситуация может измениться, если Навальный в кассационном порядке оспорит приговор по делу "Кировлеса", передает "Уралинформбюро".

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