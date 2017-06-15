Госпереворот на Украине поддержали США и ЕвросоюзСегодня в 12:28
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Заявил Путин.
Европа и США не пожелали разбираться в подоплеке политического кризиса на Украине и "оседлали коня недовольства" украинцев в 2014 году. Об этом заявил Владимир Путин в новом документальном фильме американского режиссера Оливера Стоуна, транслируемом на телеканале Showtime.
Комментируя сообщения американской прессы относительно того, что экс-президент Украины Виктор Янукович сбежал из Киева, российский лидер назвал их попыткой "оправдать поддержку госпереворота".
"Стоило ему только уехать во второй по величине город страны на внутриполитические мероприятия, вооруженные люди захватили резиденцию президента. Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот, или что? Или думаете они пришли туда, чтобы пол подмести?", — сказал Путин.
Основной предпосылкой политического кризиса на Украине президент РФ назвал усталость украинцев от коррупции и нищеты. По его словам, люди надеялись, что присоединение к Евросоюзу "избавит их от того унизительного положения, в котором они оказались с начала 90-х и до сегодняшнего времени". "Это главный побудительный мотив всех событий", - заявил Путин.
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