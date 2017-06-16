Путин велел Комаровой пересчитать балки15 июня в 17:41
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После обращения из Нягани.
Президент России Владимир Путин усомнился в полноте данных о численности семей, проживающих в ветхих балках, которые федеральным властям передают чиновники правительства ХМАО-Югра.
Во время "прямой линии" 15 июня к главе государства обратилась жительница Нягани, которая не первый год вынуждена жить в фактически непригодных для этого условиях. Путин пояснил, что, по данным югорских властей, в регионе лишь полторы тысячи семей проживают в балочном массиве, и порядка 500 из них уже расселено. Однако президент допустил, что эти цифры могут быть искусственно занижены, и дал поручение югорским чиновникам актуализировать данные о численности жителей балков, передает "Уралинформбюро".
Для иллюстрации президент описал работу над программой по расселению временного жилья в районе Байкало-Амурской магистрали. "В 2010 году председателем правительства была принята программа о расселении бараков в районе БАМа. Мы переселили 9 тысяч семей, но оказалось, что еще 10 тысяч осталось. Мы дальше будем этим заниматься. Вагон-городки, вы знаете, не являются жильем, поэтому они не попали в программу расселения аварийного жилья. Средства на решение этой проблемы есть, но нам нужно точно понимать, сколько людей нуждается в расселении", - пояснил Владимир Путин.
Стоит отметить, что вопрос по больной для "хозяйки Югры" Комаровой теме удалось задать лишь со второго раза - прямо перед выступлением жительницы Нягани связь со студией в Москве оборвалась.
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