На внеочередном заседании.

Нижнетагильская городская дума 15 июня назначила очередные выборы главы города и депутатов седьмого созыва на 10 сентября 2017 года. Решение принято на внеочередном заседании, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе гордумы.

Сегодня народные избранники также раздали свои подписи кандидатам в губернаторы Свердловской области. Ожидаемо большинство "голосов" собрал врио губернатора Евгений Куйвашев.

Стоит напомнить, что кроме кандидата от "Единой России" на выборы пошли депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"), депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин (СР), управляющий директор ПАО "Плюс Банк" Алексей Парфенов (КПРФ), депутат Госдумы России Игорь Торощин (ЛДПР) и лидер реготделения "Партии пенсионеров за справедливость" Дмитрий Сергин.

Теперь претендентам на губернаторское кресло необходимо собрать в свою поддержку подписи не менее 126 депутатов муниципальных дум Свердловской области. И, несмотря на скептицизм политологов, у каждого из них высокие шансы пройти этот муниципальный фильтр.

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