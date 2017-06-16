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Полпред Холманских продвигает УрФО в Китае15 июня в 18:46

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На ЭКСПО.

15 июня 2017 года уральский полпред президента РФ Игорь Холманских принял участие в церемонии открытия IV Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине. Об этом сообщили "Уралинформбро" в аппарате полномочного представителя президента в УрФО.

В своей речи Холманских заявил, что Российско-Китайское ЭКСПО является инструментом для того, чтобы "наполнять стратегию развития большого евразийского партнерства конкретными делами и создавать реальные инструменты взаимодействия".

Он также выступил на открытии площадки "Евразийский мост", где уральские бизнесмены представляют свои инвестпроекты. "Эта площадка будет содействовать партнерству российских и китайских инвесторов в формировании экономической и инфраструктурной взаимосвязи европейской и азиатской частей мирового пространства, а Уральский федеральный округ станет связующим звеном в этом процессе", - отметил представитель президента.

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