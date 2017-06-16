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Российских дипломатов вынуждают платить за нью-йоркские пляжиСегодня в 09:27

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Как рядовых посетителей.

Российские дипломаты и члены их семей лишились права бесплатно посещать пляжи Ойстер Бэя (штат Нью-Йорк, США). Решение о прекращении льготы, которая действовала на протяжении нескольких десятилетий, принял мэр города Джо Саладино, пишет Associated Press.

По его словам, дипломаты из Москвы, которые работают в ООН и проживают в Ойстер Бэе, теперь будут посещать пляж на общих основаниях. Их запрос на 116 бесплатных абонементов не был удовлетворен. На встречное предложение приобрести сезонные абонементы ответа не последовало.

Жители 300-тысячного города платят за вход на любой из четырех пляжей 20 долларов или приобретают сезонный абонемент за 60. Для приезжих разовое посещение зоны отдыха на берегу обходится в 50-60 долларов, передает "Уралинформбюро".

Джо Саладино уверяет, что его решение никак не связано с какими-либо действиями американских властей.

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