"Женя, где деньги?": Кабанов назвал Ройзмана мошенникомСегодня в 10:14
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Миллионы, принадлежавшие ГБН, "куда-то растворились".
Президент фонда "Город без наркотиков" Андрей Кабанов опубликовал видеообращение, в котором раскритиковал публичную деятельность мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
Особенно бывший соратник главы уральской столицы по фонду "прошелся" по финансовому положению Ройзмана, на днях посредством видеоролика на Yotube учившего молодежь, что "деньги невозможно украсть, выиграть в карты или найти - их можно только заработать". "Скажи мне, пожалуйста, куда девались 15 миллионов, которые в 2011 году Прохоров дал рассчитаться за долги фонда? Пожалуйста, ответь на эти вопросы", - парировал Кабанов в своем видеообращении.
Как рассказал "Уралинформбюро" нынешний глава ГБН, прокурорская проверка ранее уже подтверждала его слова о том, что эта сумма списалась со счета фонда, однако за давностью лет доказать факт именно хищения не удалось.
"Но факт в том, что деньги выделялись на одно, а ушли на другое - для меня понятно в чей карман. Потому я и ставлю такой вопрос: "Женя, где деньги?". Там еще куча интересного. Какие-то платежи адвокату на защиту реабилитанта в суде по 200 тысяч в месяц. Есть куча чеков, которые невозможно проверить - по 80 тысяч в день максимально снималось куда-то. Еще гораздо раньше через фонд проводились 20 миллионов рублей, которые тоже куда-то растворились. Но это сейчас невозможно установить. Просто я об этом знаю. Этого негодяя надо останавливать - он мошенник", - пояснил Кабанов.
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