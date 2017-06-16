Для преодоления муниципального фильтра.

Предвыборная команда мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого партия "Яблоко" планирует 17 июня выдвинуть на выборы губернатора Свердловской области, разослала на электронные ящики муниципальных дум письма с призывами о помощи в преодолении муниципального фильтра.

Как стало известно "Уралинформбюро", пиарщики Ройзмана, как и он сам в многочисленных выступлениях, традиционно давят на целесообразность его участия в выборах - якобы это способствует легитимизации выборного процесса.

"Обратите внимание, каждый из вас может поставить подпись за выдвижение кандидата в губернаторы лишь однажды. Каждая подпись удостоверяется нотариусом. Отозвать ее или поставить подпись за другого кандидата нельзя. Если вы готовы поддержать меня, не спешите ставить вашу подпись в подписной лист на этой неделе, даже если вас будут уверять, что потом это сделать будет невозможно. Кроме того, избирательное законодательство не обязывает вас отдавать свой голос кому-то из кандидатов вообще", - говорится в типовом сообщении от лица самого Ройзмана.

При этом, что как ранее сообщало "Уралинформбюро", большинство кандидатов обещали собрать необходимое количество подписей уже к концу текущей недели. Вместе с тем, по мнению политологов, единороссы, представительство которых на местах является подавляющим, будут закономерно голосовать за кандидата от своей партии или, в крайнем случае, за кого разрешат - Ройзман явно не в ходит в это число. Аналогичная ситуация с депутатами от прочих партий. Мэру уральской столицы же приходится рассчитывать лишь на немногочисленных "яблочников" в муниципальных думах и на самовыдвиженцев, большую часть которых с большой долей вероятности уже "расхватали" заявленные от парламентской оппозиции кандидаты на пост губернатора.



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