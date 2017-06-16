×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ройзман выпрашивает подписи депутатов через ИнтернетСегодня в 16:53

  • Текст

Для преодоления муниципального фильтра.

Предвыборная команда мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого партия "Яблоко" планирует 17 июня выдвинуть на выборы губернатора Свердловской области, разослала на электронные ящики муниципальных дум письма с призывами о помощи в преодолении муниципального фильтра.

Как стало известно "Уралинформбюро", пиарщики Ройзмана, как и он сам в многочисленных выступлениях, традиционно давят на целесообразность его участия в выборах - якобы это способствует легитимизации выборного процесса.

"Обратите внимание, каждый из вас может поставить подпись за выдвижение кандидата в губернаторы лишь однажды. Каждая подпись удостоверяется нотариусом. Отозвать ее или поставить подпись за другого кандидата нельзя. Если вы готовы поддержать меня, не спешите ставить вашу подпись в подписной лист на этой неделе, даже если вас будут уверять, что потом это сделать будет невозможно. Кроме того, избирательное законодательство не обязывает вас отдавать свой голос кому-то из кандидатов вообще", - говорится в типовом сообщении от лица самого Ройзмана.

При этом, что как ранее сообщало "Уралинформбюро", большинство кандидатов обещали собрать необходимое количество подписей уже к концу текущей недели. Вместе с тем, по мнению политологов, единороссы, представительство которых на местах является подавляющим, будут закономерно голосовать за кандидата от своей партии или, в крайнем случае, за кого разрешат - Ройзман явно не в ходит в это число. Аналогичная ситуация с депутатами от прочих партий. Мэру уральской столицы же приходится рассчитывать лишь на немногочисленных "яблочников" в муниципальных думах и на самовыдвиженцев, большую часть которых с большой долей вероятности уже "расхватали" заявленные от парламентской оппозиции кандидаты на пост губернатора.

Ранее по теме:
Претенденты на пост свердловского губернатора собрали десятки подписей

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×