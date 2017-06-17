×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ройзман уничтожил "Яблоко" Свердловской областиСегодня в 12:14

  • Текст

Губернаторскими амбициями.

Юрий Переверзев отказался от полномочий руководителя свердловского реготделения "Яблока" и 17 июня подал заявление на выход из партии. Решение было продиктовано действиями федерального руководства "яблочников", навязавшего свердловским однопартийцам кандидатуру мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в качестве претендента на пост губернатора региона, сообщает "Уралинформбюро".

"Предложение провести голосование по выдвижению кандидата в губернаторы на альтернативной основе (на конференции реготделения 17 июня - прим.ред.), чтобы соблюсти базовые демократические принципы, федеральным руководством было проигнорировано. Господином Ройзманом не было налажено взаимодействие с региональным отделением, предвыборная программа не была озвучена (если она вообще есть)", - гласит заявление Переверзева. Также в нем отмечается, что за 2 дня до конференции на недовольных ситуацией делегатов начало оказываться давление из Москвы.

Как пояснил "Уралинформбюро" сам Юрий Переверзев, вместе с ним выйти из партии решили большинство делегатов, которым сегодня предстояло утвердить кандидата от "Яблока" на губернаторские выборы. По этой причине сегодняшняя конференция не состоится, сроки проведения мероприятия ввиду массового отказа от партбилетов спрогнозировать сложно.

"Фактически региональное отделение прекратило свое существование", - резюмирует в своем обращении его бывший лидер.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×