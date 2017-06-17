Ройзман уничтожил "Яблоко" Свердловской областиСегодня в 12:14
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Губернаторскими амбициями.
Юрий Переверзев отказался от полномочий руководителя свердловского реготделения "Яблока" и 17 июня подал заявление на выход из партии. Решение было продиктовано действиями федерального руководства "яблочников", навязавшего свердловским однопартийцам кандидатуру мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в качестве претендента на пост губернатора региона, сообщает "Уралинформбюро".
"Предложение провести голосование по выдвижению кандидата в губернаторы на альтернативной основе (на конференции реготделения 17 июня - прим.ред.), чтобы соблюсти базовые демократические принципы, федеральным руководством было проигнорировано. Господином Ройзманом не было налажено взаимодействие с региональным отделением, предвыборная программа не была озвучена (если она вообще есть)", - гласит заявление Переверзева. Также в нем отмечается, что за 2 дня до конференции на недовольных ситуацией делегатов начало оказываться давление из Москвы.
Как пояснил "Уралинформбюро" сам Юрий Переверзев, вместе с ним выйти из партии решили большинство делегатов, которым сегодня предстояло утвердить кандидата от "Яблока" на губернаторские выборы. По этой причине сегодняшняя конференция не состоится, сроки проведения мероприятия ввиду массового отказа от партбилетов спрогнозировать сложно.
"Фактически региональное отделение прекратило свое существование", - резюмирует в своем обращении его бывший лидер.
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