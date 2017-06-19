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Путин послал главного полисмена Екатеринбурга к черкесам18 июня в 22:38

  • Текст

И поставил своего "транспортника".

Президент РФ Владимир Путин продолжает тасовать офицерский состав. Указом от 17 июня в отставку отправляется замначальника ГУ МВД по Свердловской области Владимир Романюк, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно тому же документу, исполнявший обязанности шефа полиции Екатеринбурга Игорь Трифонов теперь будет заведовать МВД по Карачаево-Черкесии, а управление на транспорте МВД по УрФО возглавит Александр Востриков.

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