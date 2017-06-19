Пичушкин не видит иного кандидата в президенты.

Отбывающий пожизненный срок в ямальской колонии серийный убийца Александр Пичушкин (более известный как Битцевский маньяк) заявил, что поддерживает оппозицию и лично ее неофициального лидера Алексея Навального.

"Я ненавижу всех вас, ненавижу эту страну. Сейчас бы ушел в оппозицию. Я плохо знаком с Навальным, как понимаю, он является лидером. За неимением другого я пошел бы с ним с удовольствием", - цитируют Пичушкина "Известия".

Битцевский маньяк был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима "Полярная сова", находящейся в поселке Харп (ЯНАО), 29 октября 2007 года. Его признали виновным в убийстве 48 человек и 3 покушениях на убийство, совершенных в Битцевском лесопарке Москвы. При этом сам Пичушкин признался в совершении еще 12 тяжких преступлений.

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