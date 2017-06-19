Без обсуждения.

Главы МИД стран-членов Евросоюза продлили на год санкции против Крыма. В заявлении Совета ЕС 19 июня говорится, что ограничения введены без обсуждения "в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года", передает "Уралинформбюро".

Санкции на территории полуострова начали действовать в июне 2014 года. Сначала был запрещен импорт в ЕС товаров без украинских сертификатов, после чего Евросоюз ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в его экономику. Кроме того, персональные ограничения коснулись и некоторых депутатов.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 95% жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ.