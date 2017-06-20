Евгений Куйвашев и Посол Италии в РФ обсудили перспективы19 июня в 20:00
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Расширения сотрудничества.
19 июня 2017 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини.
Е.Куйвашев кратко представил гостю промышленный потенциал региона, рассказал об успехе ряда совместных российско-итальянских проектов, реализующихся на его территории. Особо он подчеркнул стабильный характер сотрудничества с партнерами из Италии, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.
"Итальянский бизнес очень активен и последователен, присутствует практически во всех секторах нашей экономики. Более того, круг партнеров постоянно расширяется. У нас есть хорошая база для реализации проектов, как в рамках модели "сделано с Италией", так и для иного, самого разнопланового сотрудничества. Уверен, что именно межрегиональное партнерство может стать мостом, поддерживающим сегодня международные интеграционные процессы, и основой для нового качественного этапа развития взаимовыгодной кооперации", - сказал глава региона.
Чезаре Рагальини поддержал его, отметив существенное изменение трендов сотрудничества.
"Сегодня мы видим новые возможности для итальянского бизнеса. Наш новый лозунг - инвестирование, создание совместных производств. Экономики России и Италии взаимодополняемы, поэтому наша задача - привести сюда как можно больше инвестиций, увеличить товарооборот. В вашем регионе создана оптимальная инфраструктуры сотрудничества: присутствуют официальные органы, работает Почетный консул Италии, два банка, визовый центр, поэтому мы должны сделать еще больше", - заявил дипломат.
На встрече также были достигнуты договоренности о новых аспектах гуманитарного сотрудничества, в частности, в области образования, взаимодействия между свердловскими и итальянскими журналистами.
Господин Рагальини прибыл на Средний Урал во главе делегации бизнесменов. Представители более 20 компаний, работающих в сфере машиностроения, энергетики, логистики, сельского хозяйства и проектирования городской инфраструктуры, планируют принять участие в бизнес-форуме "Урал встречает Италию".
Евгений Куйвашев выразил надежду, что предстоящее мероприятие, а также национальная экспозиция Республики на VIII Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ" станут новым качественным этапом в развитии двустороннего партнерства.
Кроме того, в октябре в Екатеринбурге пройдет XXVI заседание Российско-Итальянской рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса.
Стоит отметить, что по объему товарооборота Италия на протяжении многих лет входит в первую десятку международных партнеров Свердловской области. В 2016 году объем взаимной торговли превысил 227 миллионов долларов. В Италию в основном поставлялись металлы и изделия из них (91%), а на Средний Урал везли машиностроительную продукцию (61%), изделия легкой промышленности, химическую и пищевую продукцию.
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