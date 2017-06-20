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Явлинский выберет между Ройзманом и ТюриковымСегодня в 12:04

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Для видимости демократии.

Екатеринбургский бизнесмен Сергей Тюриков намерен лично присутствовать на заседании федерального бюро "Яблока" в Москве, которое запланировано на 21 июня. На нем, как ранее анонсировал лидер партии Григорий Явлинский, состоится выдвижение мэра уральской столицы Евгения Ройзмана на пост губернатора Свердловской области, передает "Уралинформбюро".

Тюрикова он также назвал потенциальным кандидатом на участие в выборах главы региона. Правда, сделано это было после того, как свердловские члены партии 17 июня проигнорировали регконференцию "Яблока" - большинство делегатов, включая руководившего отделением Юрия Переверзева, написали заявление на выход из партии.

Поводом стало навязываемое свердловчанам из Москвы решение об обязательном выдвижении Ройзмана. Как ранее пояснял Переверзев, федеральное руководство "Яблока" проигнорировало предложение провести конференцию на альтернативной основе – как минимум с двумя кандидатами. По мнению Переверзева, этим нарушаются базовые демократические принципы.

Впрочем, вероятность выдвижения Тюрикова федеральным бюро крайне мала – вероятно, рассмотрение его кандидатуры лишь реверанс в пользу демократических принципов, о которых Явлинскому напомнил демарш свердловских "яблочников".



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