Из 3 пунктов.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон составил план развития российско-американских отношений из 3 пунктов, пишет Buzzfeed со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

Документ собеседники издания назвали засекреченным, но обозначили основные его положения, передает "Уралинформбюро".

Первое касается необходимости донести до Москвы контрпродуктивность "агрессивных действий против США". Второе – определение общих стратегических интересов, по которым страны могут сотрудничать. И третье - достижение стабильности в отношениях двух государств. Это, отмечает издание, самое обширное и неопределенное положение, которое охватывает широкий спектр долгосрочных геополитических целей.

Высокопоставленный собеседник издания в Госдепартамента США так объяснил цель документа: сейчас российско-американские отношения "находятся в канаве" и "мы хотим убедиться, чтобы их не смыло в канализацию совсем".

Между тем, сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын в интервью НСН заявил, что этот план больше напоминает требования Вашингтона к Москве, чем предложение о сотрудничестве.