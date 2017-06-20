В ходе соцопросов.

Мнение россиян о работе Государственной думы РФ решил выяснить аппарат нижней палаты парламента. На проведение соцопросов будет потрачено не более 29,3 миллиона рублей - конкурс состоится в середине июля, передает "Уралинформбюро" .

Победителю предстоит провести телефонные общероссийские репрезентативные опросы, побеседовать с представителями целевых групп и экспертного сообщества, пишет РИА Новости.

У респондентов выяснят ожидания по решению имеющихся проблем, а также определят возможные риски "принятия отдельных нормативно-правовых актов".