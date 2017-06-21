В Кемеровской области.

Состояние здоровья главы Кузбасса Амана Тулеева не помешает ему продолжить работу в текущей должности.

На днях губернатор в действительности перенес серьезную операцию на позвоночнике, пояснила "Уралинформбюро" начальник отдела по связям с общественностью Лариса Деменева. При этом его отпуск, начавшийся еще 22 мая, был продлен, однако информация об уходе Тулеева 1 июля в отставку (в день 20-летнего юбилея управления им регионом) не соответствует действительности.

Следует отметить, что в кругах политологов ходит версия о том, что сменщиком Тулеева на губернаторском посту может стать мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. В свете появившихся на днях слухов об отставке главы Кузбасса предположения о скором переезде Носова в Сибирь зазвучали вновь.