Гражданские волнения полезны.

Президент России Владимир Путин на состоявшейся 20 июня встрече с членам федеральной Общественной палаты нового созыва заявил о пользе политических акций протеста. По мнению главы государства, гражданские волнения явный индикатор того, что власть чего-то не заметила, передает "Уралинформбюро".

"Если это явно спекуляция на проблемах для собственной раскрутки, то это, наверное, не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности. А если эта политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем, не нужно этого бояться. Ведь страна большая, понимаете? Здесь, из этих кабинетов, не все видно, что происходит, и если на местах люди это видят и заявляют об этом, что стесняться-то?", - пояснил Путин.

Стоит напомнить, что 12 июня в ряде крупных городов России, включая Екатеринбург и Челябинск, акции протеста, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, собрали по несколько тысяч человек. Участники требовали от властей разобраться с коррупцией в стране.

При этом с недавнего времени все акции протеста, за исключением одиночных пикетов, должны в обязательном порядке быть согласованы с соответствующими органами власти.



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