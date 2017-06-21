С подачи Москвы.

На базе БРИКС может появиться альтернатива Европейскому суду по правам человека. Инициативу МИД РФ Общественная палата направит на рассмотрение в Госдуму, передает "Уралинформбюро".

По словам первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянов, после этого России стоит выйти из всех структур Совета Европы.

"Мы не можем отдавать часть своего суверенитета наднациональным структурам, которые контролируются силами, недружественными России, и которые используют эти институты для давления на Россию, ограничения ее суверенитета. То, что мы до сих пор в ЕСПЧ, - это нонсенс",- цитирует Емельянова РИА "Новости".

Парламентарий уверен, что последние решения Страсбургского суда политизированы и носят антироссийский характер. Поэтому собственный суд по правам человека будет лучше, чем ЕСПЧ.