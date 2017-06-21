Находящихся под охраной ФСО.

Госдума РФ одобрила в третьем чтении закон, предоставляющий Федеральной службе охраны (ФСО) право защищать персональные данные находящихся под госохраной лиц. В число последних входят президент и высокопоставленные чиновники РФ, а также главы иностранных государств и правительств во время их пребывания в России, сообщает "Уралинформбюро".

После вступления закона в силу обработка персональных данных этих лиц и членов их семей будет осуществляться только с их согласия и с согласия ФСО.

Уточняется, что распространять можно будет только личную информацию, которая подлежат опубликованию или раскрытию в соответствии с федеральными законами.