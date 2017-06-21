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Экс-глава Ревды вернулся на работу в администрацию ЕкатеринбургаСегодня в 15:38

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Спустя 5 лет.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб назначил нового председателя комитета промышленной политики и развития предпринимательства. Им стал бывший глава администрации Ревды Михаил Матафонов.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, назначению способствовали деловые качества и многолетний управленческий опыт чиновника. Матафонов с 2007 по 2012 год уже возглавлял промышленный комитет администрации города.

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