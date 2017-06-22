Российские футболисты замучили Роналду21 июня в 22:26
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Но матч против Португалии проиграли.
Сборная России по футболу со счетом 0:1 уступила команде Португалии во втором туре группового этапа Кубка конфедераций. Встреча состоялась 21 июня в Москве на стадионе "Открытие Арена", сообщает "Уралинформбюро".
Первый и единственный гол был забит на 8-й минуте: Криштиану Роналду, замыкая фланговый навес, с короткой дистанции головой расстрелял ворота Игоря Акинфеева.
Во втором тайме португальцы сдали назад, а россияне напротив активизировались - несколько острых моментов, но где-то не хватило нашим футболистам мастерства, а где-то везения.
Примечательно, что во второй половине матча практически совсем, за исключением редких всполохов, не был заметен лидер португальской сборной Роналду. Под занавес встречи, как и добрая часть его команды, он едва ли не пешком передвигался по полю. Впрочем, мастерства и сил гостям хватило, чтобы удержать победный счет.
На момент выхода нашей новости сборная Португалии с 4 очками возглавляет группу "А". Россия с 3 очками - на втором месте. У идущей третьей Мексики - 1 очко. В зачете Новой Зеландии - "баранка". Очное противостояние Мексики и Новой Зеландии начнется сегодня в 23.00 по уральскому времени.
Сборная России по футболу свой третий матч в групповом этапе Кубка конфедераций сыграет 24 июня против футболистов Мексики.
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