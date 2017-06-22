Пока госслужба для них под запретом.

Уклонистам от армии могут разрешить занимать должности государственной и муниципальной службы. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы РФ, сообщают "Известия".

По действующему законодательству те, кто уклонялся от службы в вооруженных силах, пожизненно лишаются возможности пойти в чиновники. Ранее Конституционный суд раскритиковал данное ограничение, сославшись на то, что даже россияне, совершившие административное или уголовное нарушение, могут с некоторыми оговорками стать госслужащими.

Впрочем, согласно рассматриваемым поправкам, определенное ограничение для уклонистов все же останется. Авторы документа считают, что запрет на работу в чиновничьих рядах для них должен составлять 5 лет, передает "Уралинформбюро".