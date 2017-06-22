Тушин стал ответственным за выборы губернатора в ЕкатеринбургеСегодня в 12:42
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По распоряжению Якоба.
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил перечень основных мероприятий и состав рабочей группы по подготовке к выборам губернатора Свердловской области. Руководителем группы назначен заместитель главы администрации города по организации значимых мероприятий Сергей Тушин.
Как пояснили "Уралинформбюро" в избирательной комиссии уральской столицы, учитывая, что в городе зарегистрировано около трети избирателей Свердловской области, реализация их конституционного права требует особого внимания.
"Перечень мероприятий включает подготовку сведений для составления списков избирателей, уточнение границ участков, оборудование специальных мест для размещения агитации кандидатов, выделение помещений для встреч с избирателями и ряд других направлений. Планируемые мероприятия охватывают весь период кампании, начиная от назначения выборов до определения их результатов", - рассказали в горизбиркоме.
На сегодняшний день в выборах главы региона изъявили желание участвовать 7 кандидатов: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ("Яблоко"), депутаты думы уральской столицы Константин Киселев ("Зеленые") и Дмитрий Сергин ("Партии пенсионеров за справедливость"), депутат Госдумы РФ Игорь Торощин (ЛДПР), депутат регионального Законодательного собрания Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия) и управляющий директор ПАО "Плюс Банк" Алексей Парфенов (КПРФ).
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