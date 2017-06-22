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На выборах главы Среднего Урала замаячила тень БагаряковаСегодня в 13:22

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В мундире патриота.

Свердловское реготделение "Патриотов России" намерено провести 25 июня конференцию по выдвижению кандидата в губернаторы Свердловской области. Соответствующее уведомление поступило в облизбирком.

Руководитель реготделения Константин Худяков в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" отказался раскрывать имена претендентов на участие в губернаторской гонке.

Не исключено, что от "Патриотов России" за пост главы Среднего Урала будет бороться бывший первый замглавы руководителя администрации губернатора Свердловской области Алексей Багаряков. Он уже не раз работал с Худяковым. Например, весной 2016 года нынешний глава свердловских "патриотов" выступал PR-менеджером Багарякова на праймериз "Единой России" в Нижнем Тагиле.

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