Ольга Глацких блеснула на "Свече памяти" Сегодня в 15:28
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Топиком и туфлями.
Вечером 21 июня в Екатеринбурге состоялась традиционная торжественно-траурная церемония "Свеча памяти", приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны. По центру уральской столицы, держа зажженные свечи, прошли сотни горожан, передает "Уралинформбюро".
Возглавили поминальную колонну представители политических структур и общественных организаций. От Заскобрания Свердловской области в первый ряд встали председатель Людмила Бабушкина и вице-спикер Владимир Власов. Рядом шли вице-губернатор Павел Креков и уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков. "Единую Россию" представили лидер реготделения Виктор Шептий и руководитель исполкома Александр Косинцев, региональную Общественную палату - ее секретарь Сергей Полыганов и зампредседателя Сергей Майзель.
На фоне сдержанного одеяния политиков и чиновников броско выделялась директор департамента по молодежной политике Свердловской области Ольга Глацких. Салатового цвета брючный костюм выгодно подчеркивал фигуру олимпийской чемпионки по гимнастике, а ярко-розовые топ и туфли привлекали взгляды если не всех, то подавляющего большинства окружающих.
Департамент по молодежной политике был организатором мероприятия. И, возможно, Глацких захотелось, чтобы ее "Свечу памяти" запомнили надолго.
Стоит отметить, что стремительно ворвавшаяся в областную политику гимнастка звездно выглядит и на мероприятиях непосредственно в коридорах власти.
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